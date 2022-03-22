Роскачество рассказало о российских презервативах, которые могут заменить импортные

Специалисты Роскачества назвали лучшие презервативы, которые можно приобрести в России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Первое место заняли контрацептивы Hasico. Их производит компания ООО «Кит» по заказу ООО «Хасико-Фарм» в РФ. По словам специалистов Роскачества, данные модели обладают высокой прочностью и не содержат опасных веществ.

На четвертом месте расположились также презервативы российской марки Torex. Кроме того, список возглавили таиландские Okamoto и индийские презервативы in Time.