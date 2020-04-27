Роскачество рассказало о бесполезности имбиря и чеснока при коронавирусе

Чеснок, имбирь, лимон, а также сборы трав и эфирные масла не защитят от коронавируса. С некоторыми из них нужно быть особенно аккуратными. Об этом заявили в Роскачестве.

Травяные сборы официально делятся на чайные напитки, биологически активные добавки (БАД) или лекарственные средства. Лечебным действием могут обладать лишь лекарственные средства, подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Об этом сообщило РИА «Новости».

Что касается эфирных масел, то у них есть побочные эффекты и они противопоказаны некоторым людям. Так, масла могут вызвать затрудненное дыхание и высыпания на коже. Поэтому пользоваться ими без консультации врача не рекомендуется.

Лук, имбирь, чеснок, лимон действительно используют для лечения некоторых болезней. Однако с помощью них нельзя предотвратить заражение вирусом. Работают лишь несколько способов защиты от 2019-nCOV: минимизация контактов и соблюдение дистанции.

Вспышка коронавируса возникла в китайском Ухане в конце 2019 года. Позже эпидемия распространилась по всему миру. Ученые из разных стран начали тестирование вакцин против коронавирусной инфекции. Девять российских разработок Всемирная организация здравоохранения признала перспективными.

В России зарегистрировано 80 949 случаев заражения 2019-nCoV. Его жертвами стали 747 человек, 6767 вылечились.