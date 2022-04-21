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    21 апреля 2022, 16:06

    Роскачество рассказало, как выбрать качественный кулич

    Дарья Морозова

    В Роскачестве посоветовали проверять маркировку пасхальных куличей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Роскачество рассказало, как выбрать качественный кулич

    Ведомство отметило, что для куличей не существует единого ГОСТа, поэтому лучше выбирать продукцию крупных производителей. При этом у куличей возможны длительные сроки хранения, так как они хранятся в специальной защитной упаковке. Также специалисты Роскачества рассказали, как лучше употреблять кулич.

    «Резать кулич нужно только поперек, не трогая верхнюю корочку. Таким образом, он дольше не зачерствеет и не будет сохнуть», — уточнили специалисты.

    Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян о том, что пасхальные яйца не стоит красить синтетическими красителями, а также украшать их элементами, на которых есть клей.

    Скорлупа имеет поры, через которые в яйцо могут проникнуть элементы извне. Покупая красители, следует внимательно изучить их состав. Вместо искусственного клея Соломатина предложила использовать органическое клейкое вещество из картофельного крахмала, а красить яйца луковой шелухой.