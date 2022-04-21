Роскачество рассказало, как выбрать качественный кулич

В Роскачестве посоветовали проверять маркировку пасхальных куличей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ведомство отметило, что для куличей не существует единого ГОСТа, поэтому лучше выбирать продукцию крупных производителей. При этом у куличей возможны длительные сроки хранения, так как они хранятся в специальной защитной упаковке. Также специалисты Роскачества рассказали, как лучше употреблять кулич.

«Резать кулич нужно только поперек, не трогая верхнюю корочку. Таким образом, он дольше не зачерствеет и не будет сохнуть», — уточнили специалисты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян о том, что пасхальные яйца не стоит красить синтетическими красителями, а также украшать их элементами, на которых есть клей.

Скорлупа имеет поры, через которые в яйцо могут проникнуть элементы извне. Покупая красители, следует внимательно изучить их состав. Вместо искусственного клея Соломатина предложила использовать органическое клейкое вещество из картофельного крахмала, а красить яйца луковой шелухой.