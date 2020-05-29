Роскачество посоветовало не пить алкоголь при диетах

Спиртное оказалось врагом стройной фигуры. Употребление алкоголя может способствовать набору лишних килограммов, поэтому специалисты Роскачества не рекомендуют крепкие напитки при диете.

«Алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету. Более того, алкоголь иногда и вовсе способствует набору массы», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что один бокал вина до 125 миллилитров раз в две недели допустим. Но в вине есть не только полезные вещества. Например, в этом напитке содержатся токсичный этанол, который может негативно отразиться на работе всего организма.

«Для его расщепления требуется вырабатываемый в организме фермент алкогольдегидрогеназа. С возрастом выработка данного фермента снижается, поэтому человек переносит алкоголь хуже», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, алкоголь имеет большую калорийность. Так, в 0,33 литра пива содержится около 150 килокалорий, в 150 граммах сухого вина — 110 килокалорий, в 100 миллилитрах коньяка — около 240 килокалорий.

«Наиболее калорийными являются сладкие ликеры (например, „Бейлис“ — около 327 килокалорий на 100 грамм). На праздничном мероприятии с алкоголем, если вы решили немного выпить, но так, чтобы не навредить фигуре, лучше отдавать предпочтение сухому вину», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Еще эксперты напомнили, что спиртное выводит жидкость из организма. Сейчас наступает летняя пора, поэтому лучше отдавать предпочтение чистой питьевой воде.