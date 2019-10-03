Роскачество объяснило, почему не стоит обедать лапшой быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления оказалась не самым полезным обедом. В популярных марках этой продукции нашли токсины и пестициды. В ней также слишком много соли.

Исследование лапши провели специалисты Роскачества, которые отобрали 17 наиболее популярных наименований. Его результаты опубликованы на сайте организации.

Из числа отобранных торговых марок 14 произведены в Московской, Владимирской, Новосибирской и Тульской областях. Две — в Казахстане, еще одна — в Корее.

Эксперты подчеркнули, что на российский знак качества не может претендовать ни одна торговая марка. Вся продукция не соответствует определенным показателям повышенного стандарта Роскачества. Сомнения потребителей насчет безопасности продукта тоже подтвердились, хоть и частично.

При исследовании лапши на наличие пестицидов и регулятора роста растений положительные результаты дали пробы марок «БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон» и «Моя цена». Вещества, считают в Роскачестве, попали в лапшу через основное сырье — муку.

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Следы охратоксина нашли в продукции восьми торговых марок, еще в пяти — следовые количества микотоксина зеараленон. Эксперты полагают, что в еде быстрого приготовления они оказались, поскольку на производстве недостаточно тщательно осуществляется входной контроль. Виноваты могут быть недобросовестные поставщики муки. Появление микотоксинов возможно и при транспортировке или хранении готового продукта.

В качестве используемого в производстве лапши растительного масла специалисты тоже усомнились. А в 12 торговых марках они выявили повышенное содержание соли.

Предположение о том, что производители используют сою, не подтвердилось. Мясо в лапше все же есть, а вот искусственных красителей — нет. Известного усилителя вкуса — глутамата натрия — в ней тоже немного.