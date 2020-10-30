Роскачество назвало признаки плохого кетчупа

Специалисты Роскачества изучили 22 образца кетчупа разных марок, которые продаются в российских магазинах. В некоторых из них профессионалы выявили крахмал, сорбиновую кислоту и красители.

Это не является нарушением, но говорит о низком качестве продукта, отметил сайт «Дни.ру». Сорбиновая кислота — консервант, а крахмал в составе подразумевает экономию производителя на натуральных ингредиентах. В кетчупе с крахмалом, как правило, используются красители, которые привносят в него красный цвет. Благодаря этому продукт визуально не отличается от томатной пасты.

Некоторые производители использовали сахарозаменители в дозах, не превышающих нормы закона. Он нужен для удешевления продукции. Сахарозаменитель менее полезен, чем сахар.

Причем производители честно вынесли информацию обо всех этих компонентах в маркировку.

Все соусы прошли проверку: вредных или опасных веществ в них не нашли.