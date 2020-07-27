Роскачество назвало признаки опасной плесени на хлебе

Хлеб с плесенью может вызвать серьезные заболевания: бронхиальную астму, аллергию, аспергиллез. Чтобы обезопасить себя, нужно внимательно следить за состоянием хлебобулочных изделий и сразу выбрасывать испортившиеся.

Плесень не всегда сразу видна невооруженным глазом. В таких случаях поможет запах хлеба, рассказали специалисты Роскачества.

«Если у изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. И такой хлеб лучше не употреблять в пищу», — пояснили в Роскачестве.

Особенно плесень «любит» хлебобулочные изделия, упакованные в полимерные упаковки и заранее нарезанные, так как увеличивается площадь поверхности, доступной для гриба. В меньшей степени плесени подвержены сухие изделия: сухари, сушки, хлебные палочки, хлебцы и другие. Но все же и они могут покрыться пушистым налетом, если хранить их неправильно: при высокой влажности и в негерметичной упаковке.

Чтобы продлить срок годности хлеба, нужно держать его подальше от сырых и теплых мест. Идеальным хранилищем будет хлебница, но только если она стоит далеко от холодильника, плиты, окна и не под прямыми солнечными лучами.

Эксперты отметили, что существуют и безопасные виды плесени, они используются для производства сыров и других деликатесов. Но даже они могут вызвать проблемы со здоровьем, если у человека начнется аллергия на микробный белок.

Ранее стало известно, что специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности придумали для космонавтов хлеб, который не восприимчив к плесени.