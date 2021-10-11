Роскачество нашло в наггетсах опасные микроорганизмы

Роскачество проверило любимые многими полуфабрикаты — наггетсы. Оказалось, что этот продукт может быть небезопасным. О результатах исследования организация рассказала ТАСС.

Исследователи изучили 20 торговых марок куриных наггетсов и нашли в некоторых из них патогенные микроорганизмы. В изделии марки «Золотой петушок» обнаружили кишечную палочку, а в продукции брендов «Вкусвилл» и «Мясницкий ряд» — листерии. Трое других производителей смогли «похвастаться» золотистым стафилококком. Все эти бактерии могут размножаться в пищевых продуктах.

Ученые напомнили, что такие микробы обычно проникают в пищу, когда не соблюдается гигиена производства и хранения. Большинство из них можно уничтожить в процессе приготовления — с помощью высоких температур. Бактерии погибнут при 100 градусах примерно за 40 минут.

Работники Роскачества добавили, что микроорганизмы попадают в еду не только по вине производителя — условия хранения могут быть нарушены при транспортировке или уже дома у потребителя.

Разочаровал ученых также состав наггетсов — он не всегда соответствовал реальности, но расхождения не были критичными. Другие показатели организацию удовлетворили. Так, например, тяжелых металлов и токсинов в изделиях не обнаружили, а количество антибиотиков почти нигде не было превышено. Не содержала курица в таком виде и вредных кислот, красителей и ГМО.