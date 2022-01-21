Роскачество нашло маску с лучшей защитой от вирусов

Специалисты Роскачества совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) провели оценку качества медицинских масок. На своем официальном сайте организация сообщила, что самая эффективная маска из проверенных задержит 23% вирусов.

Специалисты ведомства проверили пропускаемость медицинских масок при попадании на них вирусов, сравнимых с размером COVID-19. Маска от производителя «Нетканые материалы» оказалась самой лучшей, она задерживает 23% вирусов.

Худший результат показала маска от «Московского эндокринного завода», она, по мнению экспертов, пропустит к лицу 93,9% вирусов. При этом в плане защиты от бактерий все маски подходят под стандарты ГОСТ, заявили в Роскачестве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что альтернативой индивидуальным защитным маскам являются назальные капли. По мнению специалиста, средство создает на слизистой оболочке носа биопленку, которая станет преградой для проникновения вируса в организм.