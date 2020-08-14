Рошаль сделает прививку от коронавируса, чтобы доказать ее эффективность

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции. Он призвал показывать результативность вакцины на примерах.

«Я думаю, да», — сказал Рошаль, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новости».

Он предложил вести разъяснительную работу для всех сомневающихся, а также показывать результаты на конкретных примерах. Врач привел в пример президента России, который во всеуслышание рассказал о прививке своей дочери.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России 11 августа, об этом на заседании заявлял Владимир Путин.

На поставку миллиарда доз препарата уже получены заявки от 20 стран мира. Однако в мире нашлись и скептики, которые не уверены в эффективности новинки.

По словам главы Минздрава России, западные специалисты раскритиковали вакцину из-за неосведомленности. Михаил Мурашко отметил, что сейчас нет каких-либо ограничений для применения препарата, за исключением беременности. В этом случае вакцинацию стоит перенести.