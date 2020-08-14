Рошаль сделает прививку от коронавируса, чтобы доказать ее эффективность
«Я думаю, да», — сказал Рошаль, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новости».
Он предложил вести разъяснительную работу для всех сомневающихся, а также показывать результаты на конкретных примерах. Врач привел в пример президента России, который во всеуслышание рассказал о прививке своей дочери.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России 11 августа, об этом на заседании заявлял Владимир Путин.
На поставку миллиарда доз препарата уже получены заявки от 20 стран мира. Однако в мире нашлись и скептики, которые не уверены в эффективности новинки.
По словам главы Минздрава России, западные специалисты раскритиковали вакцину из-за неосведомленности. Михаил Мурашко отметил, что сейчас нет каких-либо ограничений для применения препарата, за исключением беременности. В этом случае вакцинацию стоит перенести.