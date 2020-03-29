Рошаль рассказал, как сходить в магазин без риска заражения

Просто мыть руки почаще — уже недостаточно. Знаменитый детский врач Леонид Рошаль рассказал, как нужно ходить в супермаркет, чтобы не подхватить вирус. Кроме масок понадобятся и перчатки.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», — сказал президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль РИА «Новости».

Доктор посоветовал, кроме того, избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания. Так что лучше пока воздержаться от больших компаний, объятий и поцелуев. Если появился насморк или кашель, нужно обязательно носить медицинскую маску. Чихать и кашлять Рошаль посоветовал в локоть или платок.

Тем, кто подхватил простуду, по словам врача, не нужно ходить в поликлинику. При появлении симптомов следует позвонить в кол-центр, чтобы посоветоваться с оператором, или вызвать врача на дом.

По последней информации, в России зарегистрировали 1264 случая заражения коронавирусом. С субботы открыты только магазины с продуктами и товарами первой необходимости, аптеки. Рестораны и кафе работают только на доставку. В стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, напомнил сайт Ura.ru.