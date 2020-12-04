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    04 декабря 2020, 21:40

    Рошаль призвал «еще поработать», чтобы хватило вакцин от COVID-19

    Кирилл Фролов

    Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что производственных мощностей для обеспечения россиян вакциной от коронавируса «должно хватить». «Конечно, нужно еще поработать», — добавил он в беседе с kp.ru.
    Рошаль призвал «еще поработать», чтобы хватило вакцин от COVID-19

    Оценивая начало массовой вакцинации в стране, Рошаль заявил, что была проведена большая предварительная работа как по созданию самой вакцины, так и по ее производству.

    «И сейчас имеются условия для практической массовой вакцинации», — добавил врач.

    По словам Рошаля, вакцины не смогут моментально снизить число новых случаев COVID-19, но «эффективность вакцинации в жизни человечества» была доказана историей медицины.

    За минувшие сутки в России было выявлено 27,4 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. К утру 4 декабря болели 472 тысячи россиян. С начала марта от коронавируса в стране умерли более 42 тысяч человек.

    В московском регионе на этих выходных начнется вакцинация жителей от коронавируса. В Москве на прививку записались уже более пяти тысяч человек. В Подмосковье заработали 70 пунктов вакцинации.