Рошаль призвал «еще поработать», чтобы хватило вакцин от COVID-19

Оценивая начало массовой вакцинации в стране, Рошаль заявил, что была проведена большая предварительная работа как по созданию самой вакцины, так и по ее производству.

«И сейчас имеются условия для практической массовой вакцинации», — добавил врач.

По словам Рошаля, вакцины не смогут моментально снизить число новых случаев COVID-19, но «эффективность вакцинации в жизни человечества» была доказана историей медицины.

За минувшие сутки в России было выявлено 27,4 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. К утру 4 декабря болели 472 тысячи россиян. С начала марта от коронавируса в стране умерли более 42 тысяч человек.

В московском регионе на этих выходных начнется вакцинация жителей от коронавируса. В Москве на прививку записались уже более пяти тысяч человек. В Подмосковье заработали 70 пунктов вакцинации.