«Росатом» вывез своих сотрудников из Бангладеш

Большинство прибывших работают в инжиниринговом дивизионе «Росатома» (объединяет главные проектно-строительные организации атомной отрасли, головное предприятие находится в Нижнем Новгороде). Также спецрейсом из Бангладеш прибыли работники субподрядных компаний, которые строят АЭС «Руппур» в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки.

Все прибывшие сотрудники чувствуют себя нормально.

Россия приостанавливала вывоз граждан из-за рубежа на эти выходные. Всего за границей к моменту закрытия границ застряли около 30 тысяч россиян.

6 апреля первые рейсы доставили граждан России из Бишкека в Екатеринбург, а также из Дакки в Нижний Новгород.