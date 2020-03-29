Родителям рекомендовали не выпускать детей на улицу

Роспотребнадзор по Москве выпустил рекомендации для родителей. Им посоветовали не выпускать детей на улицу, если есть такая возможность, а также максимально ограничить их общение с другими людьми. Эти меры нужны для того, чтобы снизить риск заражения новым типом коронавируса.

Ведомство также посоветовало родителям не пускать своих детей в различные кружки и секции. Им временно не стоит посещать любые общественные места — как развлекательного, так и образовательного характера.

Не нужно брать несовершеннолетних и в магазины. Детских площадок, парков и дворов тоже стоит временно избегать — в таких местах риск заражения увеличивается.

Источник фото: Роспотребнадзор

Гулять с детьми можно, но только при соблюдении специальных условий. Например, ребенок может дышать свежим воздухом в лесопарковых зонах, но только при отсутствии вокруг других людей. Играть на улице детям советуют только на приусадебных участках или на площадках личного пользования.

Прежде чем выпустить детей на улицу, родители обязательно должны объяснить им правила поведения. Ребенок должен знать, что за пределами квартиры нельзя трогать лицо, а также по возможности не нужно касаться предметов общего пользования — дверных ручек, поручней и перил, стен, кнопок лифта и др.

После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко) Роспотребнадзор.

Ведомство напомнило, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может оставаться жизнеспособным долгое время — более трех суток. У некоторых людей, независимо от их возраста, заболевание может протекать в легкой форме, практически без симптомов. Именно они чаще всего являются разносчиками инфекции.

Ura.ru напомнило, что россияне сами усугубляют ситуацию с распространением инфекции в стране, когда не следуют рекомендациям врачей и властей.