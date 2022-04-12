Родителям рассказали, какую еду собирать детям в школу

Родители должны позаботиться о том, какие продукты в школе будут употреблять их дети. Лучше всего не класть в ланч-бокс школьника вчерашнюю еду. Таким мнением поделился санитарный врач Константин Кривошонок. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что рацион ребенка должен состоять из нескольких продуктов. В основе блюда должен быть белок. Также стоит положить продукты с высоким содержанием клетчатки и витаминов. При этом продукты, которые были приготовлены заранее, класть лучше не стоит. Вне холодильника они могут испортиться, из-за чего велик риск заработать пищевое отравление.

«Первое правило полезного перекуса — положить в контейнер то, что точно не испортится: это могут быть мытые нерезаные фрукты, орешки, сухофрукты, цукаты, а также мини-овощи, сыр, крекер, кусочек хлеба», — сообщил специалист.

Кроме того, важно снабдить ребенка чистой питьевой водой. При этом, по мнению эксперта, давать еду школьнику с собой стоит лишь в том случае, если существуют ограничения в питании.