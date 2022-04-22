Родителям рассказали, как снизить риск ОРВИ в переменчивую весеннюю погоду

Весной в переменчивую погоду следует теплее одевать детей и не забывать про шапку. Педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Анастасия Полякова рассказала РИА «Новости», как снизить риск ОРВИ в пиковый сезон заболевания.

Верхнюю одежду стоит выбирать из водоотталкивающих материалов, так как промокшие ноги повышают вероятность заболеть. Также нужно учитывать активность ребенка: малыша в коляске одевать теплее, ребенка, бегающего на площадке, — полегче.

«Проверенное временем правило — быть одетым как мама плюс еще один слой одежды. И напротив, если ребенок очень активный, бегает по площадке и катается с горки, то в теплой одежде он быстро перегревается, в таком случае его можно одевать на один тонкий слой меньше, чем у взрослых», — пояснила Полякова.

Родителям нужно периодически проверять, насколько комфортно ребенку на улице. Холодные щеки, нос или пальцы — это нормально. Холодная или мокрая спина сигнализирует, что малыш одет не по погоде.