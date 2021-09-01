Родителям рассказали, как обезопасить ребенка от инфекций в школе

Многие родители беспокоятся о здоровье своих детей, особенно в период учебы. Эксперты рассказали, как обезопасить ребенка от инфекций в течение учебного года. Об этом сообщила «ФедералПресс».

Главврач клиники «Территория Здоровья» Анна Журавлева объяснила, почему в начале учебного года дети часто заболевают. По ее мнению, причина кроется в стрессе. Большие нагрузки негативно сказываются на иммунитете ребенка, особенно после длительного периода отдыха. Кроме того, сказаться на иммунитете может неправильное питание или перенесенное не так давно заболевание.

По мнению врач-кардиолога, кардиореаниматолога, медицинского директора компании «ФармаЛогика» Елены Поповой, оградить ребенка от инфекций помогут несколько правил. В первую очередь, необходимо тщательно мыть руки перед едой. Рацион ребенка должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов (крупы овсяная, гречневая, перловая). Для того, чтобы поддерживать достаточный уровень витаминов, ребенка необходимо кормить овощами и фруктами.

Специалист отметила, что ребенок должен придерживаться правильного режима сна. За час до сна врач порекомендовала исключить использование любых гаджетов, а также просмотр телевизора. При этом в комнате стоит поддерживать прохладную температуру — 18-20 градусов тепла.