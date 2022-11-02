Родителям посоветовали показывать ребенка педиатру в случае высокой температуры дольше трех дней | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 14:30 Родителям посоветовали показывать ребенка педиатру в случае высокой температуры дольше трех дней

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Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, что зачастую болезни у ребенка можно вылечить в домашних условиях, особенно если это обычная простуда. Если же высокая температура держится дольше трех дней, то стоит посетить специалиста.

К «красным флажкам», которые указывают на необходимость осмотра у врача, Шеянов отнес потерю аппетита и сильные боли.

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«Это высокая температура больше трех дней без тенденции к снижению, сильная вялость и потеря аппетита, особенно в отсутствии связи с температурой, любая сильная боль и подобное», — добавил педиатр.

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Шеянов подчеркнул, что самостоятельно лечить ребенка антибиотиками не рекомендуется. Перед применением лекарств необходимо проконсультироваться с лечащим доктором.