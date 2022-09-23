Родителям посоветовали ограничить употребление фастфуда у детей | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Родителям посоветовали ограничить употребление фастфуда у детей

Читать 360tv в

Терапевт и гастроэнтеролог Вероника Ведяшкина посоветовала родителям не кормить своих детей фастфудом. Особенно это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов ЖКТ, написала «Газета.ru».

«Употребление фастфуда не рекомендуется никому, а если ребенок страдает хроническими заболеваниями пищеварения, лишним весом, сахарным диабетом, то посещение ресторанов быстрого питания стоит и вовсе строго ограничить», — процитировала «Экономика сегодня» слова медика.

Реклама

Ведяшкина предупредила, что фастфуд содержит большое количество фосфатов, трансжиров и канцерогенов, которые могут спровоцировать кариес, атеросклероз, депрессию, сахарный диабет и даже онкологические заболевания.

Реклама

Врач добавила, что нечастое употребление продуктов быстрого питания на состоянии здоровья никак не отразится.

0 0 0 0 0 0