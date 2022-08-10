Родителям объяснили, как спасти зрение школьника

Детский офтальмолог Елена Павлова рассказала «ФедералПресс», как подготовить зрение ребенка к школе.

Отмечается, что глаза школьников напрягаются не только во время занятий и выполнения домашних заданий, но и из-за долгого сидения с разными электронными устройствами. Из-за долгих нагрузок могут возникнуть такие заболевания, как спазм аккомодации, амблиопия и близорукость.

Чтобы избежать появления подобных проблем, Павлова дала ряд советов. В частности, она порекомендовала следить за режимом дня ребенка.

«Подготовьте рабочее место школьника — проверьте, что настольная лампа располагается с левой стороны, ортопедический стул оснащен жесткой спинкой, а подставка для книг и учебников стоит на расстоянии 40 см от глаз. <…> Обязательно покажите ребенка офтальмологу перед началом учебного года. Каникулы — это замечательная возможность разобраться с проблемами на решение которых в течение года не хватало времени», — заметила собеседница издания.