Родителям объяснили, как правильно рассказать детям о пандемии коронавируса

Из-за пандемии стресс испытывают и взрослые, и дети. Чтобы поддержать ребенка, которому страшно из-за происходящего в мире, родителям стоит обратить внимание на себя и стараться быть спокойными, рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник Психологического института РАО Татьяна Попова.

«Для ребенка важно, чтобы родители были спокойны и могли ему объяснить, что такое болезнь, с чем это связано и как с этим справляться», — пояснила она.

По словам Поповой, если взрослые не уверены в себе, не могут справиться с эмоциями, стоит обратиться за помощью к специалисту. Психолог обеспечит грамотную поддержку семье.

Попова отметила, что детям важно объяснить, что пандемии в мире были и раньше, но их смогли победить, что медицина не стоит на месте, она очень продвинулась вперед, разрабатываются лекарства, а от коронавируса уже есть несколько вакцин.

Психолог посоветовала представить, что существующие ограничения — это граница, которую нужно защищать, чтобы не заболеть самому и чтобы сохранить близких. Если ребенок сильно напуган, нужно разобраться в причине страха, но в первую очередь родителям нужно обратить внимание на себя и свое поведение.

Если страх очень велик, разобраться с его природой не получается, тоже можно обратиться к психологам. Сейчас есть бесплатные линии, где можно получить помощь. Она обратила внимание, что в том числе и психологическую защиту дает прививка. Человек понимает, что он защищен, хотя риск заразиться есть. Но вместе с тем есть понимание того, что если это случится, болезнь будет протекать легко, пояснила Попова.

В случае, если семья столкнулась с потерей близкого человека, эксперт посоветовала не придумывать истории для детей о том, что кто-то куда-то уехал и просто не может вернуться. Смерть — это очень тяжелая тема, но такой обман тоже наносит большую травму, потому что ребенок потом перестает верить своим родным, узнав правду, заключила она.