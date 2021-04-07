Родителям объяснили, как помочь ребенку реже болеть

Чтобы дети реже болели, их здоровьем нужно заниматься с самого рождения. Об этом рассказал главный внештатный специалист педиатр, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой ДЗМ» Исмаил Османов.

«Это нужно начинать буквально с рождения. Вовремя и правильно оценить состояние здоровья, что делается еще до рождения ребенка в процессе внутриутробного развития, после рождения и в последующем строго придерживаться всех тех рекомендаций», — передало РИА «Новости» его слова.

Эксперт отметил, что дети берут пример со своих близких, поэтому нужно выполнять физические упражнения, гулять на свежем воздухе и правильно питаться. Без примера дети не будут сами следить за своим здоровьем. По словам врача, в московском регионе высокий процент детей, которые ведут здоровый образ жизни.

Телеведущий и врач Евгений Комаровский ранее рассказал, как распознать аллергию. В частности, симптомы могут наблюдаться со стороны дыхательных путей: заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затрудненное дыхание. Также со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боли в животе.