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    07 апреля 2021, 09:13

    Родителям объяснили, как помочь ребенку реже болеть

    Анастасия Калинина

    Чтобы дети реже болели, их здоровьем нужно заниматься с самого рождения. Об этом рассказал главный внештатный специалист педиатр, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой ДЗМ» Исмаил Османов.

    Родителям объяснили, как помочь ребенку реже болеть

    «Это нужно начинать буквально с рождения. Вовремя и правильно оценить состояние здоровья, что делается еще до рождения ребенка в процессе внутриутробного развития, после рождения и в последующем строго придерживаться всех тех рекомендаций», — передало РИА «Новости» его слова.

    Эксперт отметил, что дети берут пример со своих близких, поэтому нужно выполнять физические упражнения, гулять на свежем воздухе и правильно питаться. Без примера дети не будут сами следить за своим здоровьем. По словам врача, в московском регионе высокий процент детей, которые ведут здоровый образ жизни.

    Телеведущий и врач Евгений Комаровский ранее рассказал, как распознать аллергию. В частности, симптомы могут наблюдаться со стороны дыхательных путей: заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затрудненное дыхание. Также со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боли в животе.