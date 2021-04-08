Родителям объяснили, из-за каких вредных привычек у подростка может развиться рак

Употребление алкоголя, курение сигарет и несбалансированное питание в юном возрасте может привести к разным болезнями в будущем, в том числе к раку. Об этом сообщил главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

По его словам, курение табака и употребление алкоголя в будущем может привести к снижению иммунитета. Также вредные привычки окажут влияние на физическое и психологическое развитие ребенка.

«Это хронические болезни легких, по большому счету — и рак легких», — сказал Османов. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что алкоголь тоже действует на все органы и системы у еще неокрепшего организма. Поэтому нужно бить тревогу, если употребление таких напитков вошло у ребенка в привычку. Врач отметил, что распитие разных газированных напитков и энергетиков влияет на метаболизм, а также на сердечно-сосудистую систему и ЖКТ.

По словам эксперта, нужно обязательно ограничивать частое употребление фастфуда и сладостей. Все дело в том, что в подростковом возрасте важно питаться сбалансированно.