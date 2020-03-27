Родители из Самарской области не сказали о возвращении из-за границы. А их ребенок оказался болен COVID-19

Один из пациентов, у которых выявили коронавирус нового типа в Самарской области — ребенок. Его родители при госпитализации не рассказали о возможных контактах с теми, кто вернулся из-за рубежа.

Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба правительства Самарской области.

Оперативный штаб по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции в России заявил, что за последние сутки в стране зафиксировали еще 196 новых случаев заражения. Заболевших обнаружили в 16 регионах, в двое пациентов оказались жите3лями Самарской области.

Оба новых случая — контактные, один — взрослый, один — ребенок. По информации администрации медучреждения, при госпитализации родители ребенка предоставили недостоверную информацию по эпиданамнезу, в частности, по наличию возможных контактов Пресс-служба правительства Самарской области.

Представительница пресс-службы рассказала, что из-за недостоверной информации, которую врачи получили от родителей ребенка, его сперва госпитализировали в общую палату. После «прояснения обстоятельств» пациентов изолировали, а в медицинском учреждении провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

В оперштабе региона подчеркнули, что предоставление неверной информации по эпиданамнезу при госпитализации может подвергнуть опасности здоровье других пациентов. Там также напомнили, что все граждане, которые распространяют недостоверную информацию, несут за это ответственность.