Родители детей со СМА выступили за разрешение некоммерческим фондам ввозить лекарства

Негосударственные благотворительные фонды не могут ввезти в Россию зарегистрированный препарат «Золгенсма» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Им предлагают ждать, пока лекарство войдет в гражданский оборот. Но вводить лекарство нужно как можно раньше, иначе оно окажется бесполезным. В истории разобрался «Коммерсант».

Мама годовалой девочки Ирина Снегирева через благотворительный фонд «Звезда на ладошке» собрала 120 миллионов рублей на один укол препарата «Золгенсма». Этого достаточно, чтобы победить заболевание. Сделать инъекцию ребенку нужно до того, как ему исполнится два года.

Женщина заявила, что компания-производитель готова предоставить препарат, а благотворительный фонд — доставить его в Северодвинск, где она живет. Но провести ампулу через границу после изменения в законодательстве невозможно.

Препарат «Золгенсма» получил регистрацию в соответствии с постановлением правительства в январе 2022 года. В правилах приобретения препарата прописано, что до ввода в гражданский оборот в течение полугода после регистрации приобретать препарат может фонд «Круг добра». Другие благотворительные фонды такого права не получили.

«Остальным придется ждать от двух до шести месяцев, пока препарат появится на рынке в России, даже если у родителей уже сейчас собраны необходимые суммы денег», — отметила в своем обращении мама девочки.

Министерство здравоохранения России заявило, что готово собрать консилиум, чтобы девочку включили в число подопечных фонда «Круг добра», чтобы она могла получить лекарства. Но пойти на такой шаг женщина не хочет.

Она пояснила, что боится отказа, так как дочка сейчас находится на питании зондом. В российских критериях это является противопоказанием для введения препарата. При этом, по словам Снегиревой, производитель лекарства об этом не упоминает.

Мама девочки отметила, что правительство должно распространить право на закупку препарата всем благотворительным фондам, не дожидаясь выхода лекарства на рынок.

Как пояснила учредитель и директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко, от регистрации препарата в России до ввода в гражданский оборот проходит до полугода. Производитель должен разработать упаковку для внутреннего рынка, перевести инструкцию на русский язык и выполнить еще ряд требований закона по регулированию лекарств.

«Поэтому пока препарат недоступен, даже если у людей есть деньги», — пояснила она. Германенко добавила, что необходимо законодательно разрешить поставки лекарства сразу после регистрации. Это позволит помочь большому количеству детей.

По словам руководителя «Звезды на ладошке» Алены Хмельницкой, в ситуации, когда деньги собрали, а лекарства ввести не могут, оказались еще три ребенка. По ее оценке, ждать придется как минимум до мая, пока лекарство появится в аптеках.