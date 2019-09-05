Родители 9% московских детей отказались их вакцинировать

«Анализ выявил, что [насчитывается] более 170 тысяч детей, родители которых отказались от прививок (9%)», — приводит агентство слова выступления Старшинина на заседании круглого стола Общественной палаты.

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Замруководителя ведомства также отметил, что по состоянию на 1 сентября 65% детей привиты своевременно — в сроки, определенные национальным календарем: это один миллион 250 тысяч детей. А вот 473 тысячи детей, что составляет 24,6%, привиты несвоевременно.

Старшинин привел данные по отказу от прививок против кори, коклюша и краснухи.

По данным чиновника, против кори не привиты более 88 тысяч детей, от вакцинации против краснухи отказались родители 100 тысяч детей, а защищать своих детей от коклюша не захотели 94 тысяч москвичей.