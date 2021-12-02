Роддом откроют после капитального ремонта в Севастополе

Капитальный ремонт севастопольского роддома № 2 подошел к концу. Открыть медицинское учреждение планируют к 20 декабря. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

«Я поставил задачу, чтобы 20 декабря первого пациента, нашу роженицу, роддом принял», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

После ремонта роддому присвоят 3-А уровень, что позволит выхаживать новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. К ним относятся дети, чья масса тела превышает 500 граммов. Роддом оборудован восьмью родильными залами и двумя операционными.