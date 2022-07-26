Рисовая вода оказалась полезна для человеческого организма

Выяснилось, что очень полезной для здоровья может быть вода, в который замачивался или варился рис. Ее называют кандзи, передает ИА Nation News.

По данным информагентства, кандзи считают источником необходимых организму минералов, антиоксидантов, витаминов и аминокислот. Крахмал, оставшийся после приготовления, содержит в себе такие питательные вещества, как витамины В и С. Отмечается, что рисовая вода помогает улучшить настроение и пополнить запасы энергии. Также в жаркие дни она может предотвратить обезвоживание.