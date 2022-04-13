Рисков дефицита препаратов с ибупрофеном в России не ожидают

Передача британской компании Reckitt Benckiser прав собственности на своей российский бизнес не приведет к дефициту с препаратами на основе ибупрофена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова (ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак»).

Он пояснил, что производство и поставку медикаментов на основе ибупрофена в российские аптеки проводят 40 производителей и импортеров. Сейчас на российском фармацевтическом рынке представлены 45 наименований лекарств с этим действующим веществом.

«В России достаточный запас препаратов на основе ибупрофена, производство не останавливается, рисков дефицита не наблюдается», — заявили в ЦРПТ.

Также в организации напомнили, что британская компания Reckitt Benckiser только один из производителей лекарств с ибупрофеном. Компания заявила о планах продать свой бизнес в России третьей стороне или своим сотрудникам.