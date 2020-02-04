«Риски невелики». Врач — о возможных мутациях коронавируса
Вирусолог Юрий Васильев рассказал, что вероятность мутаций коронавируса, которые сделают его еще опаснее — небольшие. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Специалист объяснил, что эпидемия коронавируса до этого случалась уже дважды: ближневосточного вируса и китайского SARS. В обоих случаях мутаций заболевания не наблюдалось.
«Поэтому говорить о вероятных мутациях коронавируса из Уханя беспочвенно. Я считаю, что риски невелики», — рассказал врач.