Специалист объяснил, что эпидемия коронавируса до этого случалась уже дважды: ближневосточного вируса и китайского SARS. В обоих случаях мутаций заболевания не наблюдалось.

«Поэтому говорить о вероятных мутациях коронавируса из Уханя беспочвенно. Я считаю, что риски невелики», — рассказал врач.