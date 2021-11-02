Комаровский перечислил факторы повышенного риска инсульта в 30 лет

Врач Евгений Комаровский рассказал о том, как предупредить инсульт. В одном из выпусков на своем YouTube-канале он перечислил все основные факторы, которые увеличивают риск этой патологии.

В первую очередь врач исключил два самых распространенных мифа про инсульт. Первый — то, что он поражает только пожилых людей. На самом деле инсульт может произойти и с молодым человеком в возрасте 30 лет, и даже раньше. Второй — о том, что приближение инсульта всегда можно быстро и просто отследить по свежим анализам.

Медик рассказал, что в тех случаях, когда от проблемы пострадал кто-то в молодом возрасте, чаще всего виноваты врожденные патологии. Причем проанализировать заранее именно склонность к инсульту можно было только с помощью томографии и пристального изучения сосудов мозга. По словам Комаровского, других анализов нет, зато есть уже точно установленные факторы риска.

«Надо думать о том, чтобы в вашей жизни не было: пьянства, курения, очень мощного фактора, который на много в жизни влияет — ожирения, гиподинамии — ограничение физической нагрузки — все это увеличивает риск инсульта. Все это связано с такими явлением как гипертоническая болезнь», — перечислил специалист.

Он также добавил, что важно регулярно контролировать артериальное давление и уровень сахара — это поможет отследить приближение критического момента в любом возрасте.