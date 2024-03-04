Здоровье 04 марта 2024, 19:14 Риск заразиться геморрагической лихорадкой вырос в Нижегородской области

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В Нижегородской области начался период активности насекомых и грызунов, а вместе с этим повысился риск заражения рядом заболеваний. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на заместителя руководителя регионального управление Роспотребнадзора Наталью Садыкову.

Она объяснила, что зима была снежной, а после обильных осадков всегда увеличивается популяция насекомых и мышей, кроме того, при плюсовых температурах просыпаются клещи.

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По этой причине нижегородцы рискуют подхватить геморрагическую лихорадку, лептоспироз, клещевой энцефалит и боррелиоз. Эксперт призвала вовремя прививаться, а также соблюдать личную гигиену и хорошо убирать дачные дома.

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