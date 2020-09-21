Риск заражения СОVID-19 оценили в Ассоциации владельцев кинотеатров

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оценил риск заражения коронавирусом в залах.

По его мнению, в общественном транспорте опасность инфицирования выше. Он пояснил, что дезинфекция в кинотеатрах проводится каждые два часа, информирует радио «Говорит Москва».

«Второго пришествия мы ждем уже две тысячи лет. Будет сезонный грипп, это все всегда было понятно и в том числе всегда касалось кинотеатров как мест массового посещения. Но все-таки кинотеатры в отличие от общественного транспорта каждые два часа проветриваются и дезинфицируются», — подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, объем воздуха, который приходится на одного гостя кинотеатра, нельзя сравнивать с тем объемом, который есть у пассажира автобуса. Березин добавил, что в настоящее время приходят посмотреть фильмы преимущественно молодые люди, которые не боятся заразиться COVID-19.