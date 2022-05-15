Риск вспышки холеры увидели на Украине и в Донбассе

Отсутствие доступа к чистой питьевой воде может привести к распространению холеры. Такая ситуация сейчас сложилась в зонах боевых действий на Украине и в Донбассе, где люди остались без доступа к безопасным источникам воды. Об этом в эфире «Радио России» заявил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Он добавил, что вызывающая холеру бактерия особенно активно распространяется летом. Академик предположил, что источником возбудителя заболевания могут стать американские лаборатории, организованные на территории Украины. В условиях спецоперации холерные бактерии могли попасть в водоемы.

Покровский подчеркнул, что риск вспышки заболевания есть в республиках Донбасса, где разрушены системы водоснабжения. Также могли загрязниться сооружения Северо-Крымского канала, которые несколько лет не работали.

«Холера — это типичное заболевание грязных рук. Меры профилактики заболевания — кипячение воды или ее дезинфекция специальными таблетками, тщательное мытье рук и продуктов», — предупредил академик.

Эпидемиолог добавил, что отличить холеру от других кишечных инфекций можно по отсутствию температуры. Все остальные симптомы в виде рвоты и диареи схожи. Для лечения используют антибиотики, но без постоянной компенсации потери воды и восстановления солевого баланса лекарства не помогут.

Для этого пациенту ставят капельницы и дают солевые растворы. Если доступа к лекарствам нет, то врачи рекомендуют обильное питье.

Покровский подчеркнул, что кроме холеры через грязную воду могут распространяться возбудители дизентерии, брюшного тифа и других заболеваний.