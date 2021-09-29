Риск возникновения эпидемии гриппа в России оценили в Роспотребнадзоре

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день превышены в 62 субъектах России, сообщили в Роспотребнадзоре. В стране, как отметили в ведомстве, циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии (помимо коронавируса).

Как отметили эксперты, в основном это бокавирус, метапневмовирус и так называемая основная тройка — риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп, сообщила газета «Известия».

При этом эпидемии гриппа может не случиться, если вакцинация населения в текущем году будет на уровне 2020-го. Тогда свыше 80 миллионов человек получили иммунопрофилактику.

О вакцинации стоит задуматься именно сейчас, советуют специалисты, поскольку активная фаза гриппа обычно наступает в ноябре. Грипп и коронавирус друг друга не исключают. Врачи советуют тем, кто перенес COVID-19, отнестись к вопросу вакцинации от гриппа даже более внимательно.

В России уже стартовала вакцинация от гриппа. В государственные и частные лечебно-профилактические учреждения поступили необходимые препараты, подчеркнул доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.

Прививку от гриппа сделали уже более 13 миллионов россиян. Это составляет 9,2% от численности населения всей страны, накануне сообщили в Роспотребнадзоре.