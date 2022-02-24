Риск тромбоза после вакцины AstraZeneca подтвердили у пожилых людей

Применение вакцины против коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca, повышает риск возникновения одного из видов тромбозов. Ему подвержены только пожилые пациенты.

Исследование провели британские ученые, опубликовав выводы в журнале PLoS Medicine. В ходе научной работы они проанализировали данные по 21 миллиону привитых англичан с декабря 2020 года по март 2021 года. В учет брали тех, кто получил две дозы прививки.

Полученные данные эксперты сопоставили со сведениями по непривитым британцам и сравнили со статистикой заболеваемости тромбозами до пандемии.

Выяснилось, что закупорка сосудов и тромбоцитопения (заболевание крови) возможны у пациентов пожилого возраста. Вакцина AstraZeneca, указано в исследовательских материалах, способна вызвать только один вид тромбоза. Он поражает внутричерепные вены.

Из-за прививки указанным препаратом, заметили ученые, вероятность появления тромбоза в сосудах головы приблизительно в 2,2 раза выше. У невакцинированных жителей страны подобное не выявили, как и при использовании вакцины Pfizer.

Тромбоз, омертвение тканей и прочие осложнения также возможны при тяжелой форме COVID-19.