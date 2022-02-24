Риск тромбоза после вакцины AstraZeneca подтвердили у пожилых людей
PLoS Medicine: пожилые с прививкой AstraZeneca больше подвержены риску тромбоза
Применение вакцины против коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca, повышает риск возникновения одного из видов тромбозов. Ему подвержены только пожилые пациенты.
Исследование провели британские ученые, опубликовав выводы в журнале PLoS Medicine. В ходе научной работы они проанализировали данные по 21 миллиону привитых англичан с декабря 2020 года по март 2021 года. В учет брали тех, кто получил две дозы прививки.
Полученные данные эксперты сопоставили со сведениями по непривитым британцам и сравнили со статистикой заболеваемости тромбозами до пандемии.
Выяснилось, что закупорка сосудов и тромбоцитопения (заболевание крови) возможны у пациентов пожилого возраста. Вакцина AstraZeneca, указано в исследовательских материалах, способна вызвать только один вид тромбоза. Он поражает внутричерепные вены.
Из-за прививки указанным препаратом, заметили ученые, вероятность появления тромбоза в сосудах головы приблизительно в 2,2 раза выше. У невакцинированных жителей страны подобное не выявили, как и при использовании вакцины Pfizer.
Тромбоз, омертвение тканей и прочие осложнения также возможны при тяжелой форме COVID-19.