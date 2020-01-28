Риск тромбоза оказался связан с группой крови

Исследование данных более 400 тысяч пациентов показало, что риск сердечной недостаточности и инфаркта миокарда выше у обладателей II группы крови на 8%, а III — на 10%.

По вероятности тромбоза глубоких вен нижних конечностей эти две группы опередили I уже на 51%. Разница в риске легочной тромбоэмболии составила 47%.

Ученые отметили, что риск гипертонии у людей со II и III группами крови, наоборот, на 3% ниже.

Причины этих закономерностей авторы исследования пока назвать не смогли. Однако допустили возможность использования полученных результатов для профилактики и лечения пациентов. Они посоветовали обладателям II и III групп крови особенно внимательно относиться к своему образу жизни.