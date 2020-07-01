«Риск на Тверской выше»: в ВОЗ оценили меры безопасности на участках голосования по Конституции
«Россия идет хорошим путем», — заявила она в интервью телеканалу «Россия 24». При этом она отметила, что нужно сохранять все меры предосторожности, так как ситуация может измениться в любой момент.
Кроме того Вуйнович призвала участников голосования по поправкам к Конституции соблюдать все меры предосторожности 1 июля на избирательных участках. Представитель ВОЗ напомнила о важности масок, социальной дистанции и правилах гигиены.
При этом она особо отметила, что система прохода людей на участковых избирательных комиссиях продумана достаточно хорошо. У всех участников голосования на входе измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и не заставляют близко подходить к столам для получения бюллетеней.
По словам Вуйнович, сейчас риск заражения выше на улице, чем в помещениях избирательных комиссий. Она пояснила. что недавно шла по центру Москвы и видела много людей без масок. «Риск на Тверской, возможно, гораздо выше», — не исключила представитель ВОЗ.
По данным на 30 июня, в России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 412 650 человек, умерли 9320 пациентов. Всего в стране провели 647 849 тестов на наличие возбудителя.