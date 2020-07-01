«Риск на Тверской выше»: в ВОЗ оценили меры безопасности на участках голосования по Конституции

Действия России в области борьбы с распространением коронавируса привели к хорошим результатам. А если соблюдать на УИКах все правила безопасности, то проголосовать может быть даже безопаснее, чем прогуляться по центру города. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

«Россия идет хорошим путем», — заявила она в интервью телеканалу «Россия 24». При этом она отметила, что нужно сохранять все меры предосторожности, так как ситуация может измениться в любой момент.

Кроме того Вуйнович призвала участников голосования по поправкам к Конституции соблюдать все меры предосторожности 1 июля на избирательных участках. Представитель ВОЗ напомнила о важности масок, социальной дистанции и правилах гигиены.

При этом она особо отметила, что система прохода людей на участковых избирательных комиссиях продумана достаточно хорошо. У всех участников голосования на входе измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и не заставляют близко подходить к столам для получения бюллетеней.

По словам Вуйнович, сейчас риск заражения выше на улице, чем в помещениях избирательных комиссий. Она пояснила. что недавно шла по центру Москвы и видела много людей без масок. «Риск на Тверской, возможно, гораздо выше», — не исключила представитель ВОЗ.

По данным на 30 июня, в России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 412 650 человек, умерли 9320 пациентов. Всего в стране провели 647 849 тестов на наличие возбудителя.