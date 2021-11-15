Специалисты рассказали, какой продукт увеличивает риск инфаркта

Соль является самой распространенной специей. Однако этот продукт может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, к которым относятся инфаркт и инсульт. Таким мнением поделились ученые Американской кардиологической ассоциации. Об этом сообщил «Мир24» со ссылкой на Медицинский журнал Новой Англии.

Специалисты проанализировали показатели мочи более десяти тысяч человек. В среднем возраст участников составлял 51,5 года. При этом исследования проводились на протяжении девяти лет. За этот срок им удалось зафиксировать 571 случай сердечно-сосудистых патологий, в том числе с летальным исходом.

Ученые установили взаимосвязь между потреблением соли и возникновением заболеваний. Кроме того, на 18% увеличивается вероятность развития проблем с сердцем и сосудами, передало «Утро.ру».

«Увеличение выделения натрия на 1000 миллиграмм было связано с увеличением сердечно-сосудистого риска на 18%», — заявили специалисты.