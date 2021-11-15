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    15 ноября 2021, 23:18

    Специалисты рассказали, какой продукт увеличивает риск инфаркта

    Ученые пришли к выводу, что избыток соли увеличивает риск инфаркта

    Арина Бобкова

    Соль является самой распространенной специей. Однако этот продукт может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, к которым относятся инфаркт и инсульт. Таким мнением поделились ученые Американской кардиологической ассоциации. Об этом сообщил «Мир24» со ссылкой на Медицинский журнал Новой Англии.

    Специалисты рассказали, какой продукт увеличивает риск инфаркта

    Специалисты проанализировали показатели мочи более десяти тысяч человек. В среднем возраст участников составлял 51,5 года. При этом исследования проводились на протяжении девяти лет. За этот срок им удалось зафиксировать 571 случай сердечно-сосудистых патологий, в том числе с летальным исходом.

    Ученые установили взаимосвязь между потреблением соли и возникновением заболеваний. Кроме того, на 18% увеличивается вероятность развития проблем с сердцем и сосудами, передало «Утро.ру».

    «Увеличение выделения натрия на 1000 миллиграмм было связано с увеличением сердечно-сосудистого риска на 18%», — заявили специалисты.