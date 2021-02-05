Риск инфаркта оказался выше в 25 раз у беременных с ковидом

Американские специалисты выяснили, что у беременных женщин с ковидом значительно выше риск получить осложнения на сердце. Вероятность развития инфаркта у таких девушек больше в 25 раз, чем у тех, кто не ждет ребенка.

Исследование здоровья беременных женщин проводили сотрудники отделения сердечно-сосудистой медицины клиники Brigham and Women’s Hospital совместно с другими специалистами. Среди 406 446 беременных коронавирусом заразились 6380 человек. Такое количество заболеваний насчитали за восемь месяцев наблюдений. Из всех проходивших лечение скончались девять женщин.

«Хотя внутрибольничная смертность была низкой, она была значительно выше у женщин с COVID-19, чем среди здоровых», — отмечается в исследовании.

Специалисты выяснили, что у беременных с ковидом инфаркт миокарда происходил в 25 раз чаще, чем у здоровых женщин. Кроме того, у заболевших в два раза был повышен риск венозной тромбоэмболии — наличия тромба в венах.

Акушер-гинеколог, гемостазиолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Надежда Стулева пояснила, что во время беременности свертываемость крови повышается в 10 раз. При госпитализации и малой подвижности показатель вырастает в 18 раз, пишет газета «Известия». Коронавирус вызывает нарушение микроциркуляции в сосудах. Если беременная женщина подхватывает ковид, то риски развития сердечно-сосудистых осложнений только растут.