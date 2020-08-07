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    07 августа 2020, 11:59

    Рис может нести смертельную опасность

    Алена Макаренко

    Регулярное употребление риса увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского и Салфордского университетов. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment.
    Рис может нести смертельную опасность

    Рис может накапливать в себе токсины и мышьяк, которые затем попадают в организм человека. Мышьяк, который попадает в организм даже в небольших дозах, является причиной тысяч преждевременных смертей ежегодно. 25% любителей этого злака, которые испытывают проблемы со здоровьем, подвергают себя еще более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

    Исследователи анализировали данные жителей Англии и Уэльса.

    Ученые посоветовали любителям риса разнообразить свой рацион другими крупами или выбирать иные виды злаковых культур. Либо же можно выбирать разные виды риса — например, басмати или шлифованный рис.

    Ранее врач-диетолог рассказал, что арбузы не только почти не несут никакой пользы для здоровья, но могут еще и навредить. В этой ягоде содержатся быстрые сахара, при этом она бедна на полезные вещества.

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