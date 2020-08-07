Рис может нести смертельную опасность

Рис может накапливать в себе токсины и мышьяк, которые затем попадают в организм человека. Мышьяк, который попадает в организм даже в небольших дозах, является причиной тысяч преждевременных смертей ежегодно. 25% любителей этого злака, которые испытывают проблемы со здоровьем, подвергают себя еще более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи анализировали данные жителей Англии и Уэльса.

Ученые посоветовали любителям риса разнообразить свой рацион другими крупами или выбирать иные виды злаковых культур. Либо же можно выбирать разные виды риса — например, басмати или шлифованный рис.

Ранее врач-диетолог рассказал, что арбузы не только почти не несут никакой пользы для здоровья, но могут еще и навредить. В этой ягоде содержатся быстрые сахара, при этом она бедна на полезные вещества.