Рис или гречка? Диетолог назвал пользу и вред круп

Рис и гречка — злаковые культуры с большим содержанием полезных микроэлементов и витаминов. Что лучше выбрать для стройного тела и здоровья? А что может нанести вред?

В 100 граммах гречки содержится в четыре раза больше магния, чем в рисе. А цинка в ней в два раза больше, сообщил Life.ru. Помимо этого гречка богаче калием практически в четыре раза.

Благодаря высокому содержанию калия в рисе и гречке идет благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а организм избавляется от отеков и отложения солей. Это важно для суставов и почек.

Рис особенно полезен людям с гастритом или язвой, поскольку мягко обволакивает стенки желудка и снижает кислотность ЖКТ. Гречка же помогает организму синтезировать собственный белок, поэтому эта крупа незаменима для вегетарианцев. А витамины в составе гречневой крупы укрепляют нервную систему, снижают стресс и напряжение.

Гречка не считается достаточно питательным продуктом. На 100 граммов продукта приходится 110 калорий. Фитнес-тренер Алена Булатова порекомендовала худеющим варить рис. В этом зерновом калорий приблизительно столько же — 116 на 100 граммов — но в день его можно съесть больше из-за более простого состава.

Однако важно помнить, что зерновые могут иметь и вредное влияние. Об этом предупредила диетолог Екатерина Захарова. В белом шлифованном рисе мало пользы по сравнению с бурым и черном. Верхняя оболочка удаляется, а ведь именно в ней собраны важные питательные вещества. Кроме того, рис в больших объемах не рекомендован диабетикам из-за большого содержания крахмала, способного спровоцировать скачок сахара в крови. Рисовая крупа также замедляет метаболизм, поэтому употребление данного злака лучше ограничить людям, у которых есть проблемы со стулом.

Гречка приводит к аллергическим реакциям, если питаться ею постоянно. Эта крупа также способна вызвать замедление обмена веществ. Специалисты рекомендуют питаться гречкой после пищевых отравлений и диареи.