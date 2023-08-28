Здоровье 28 августа 2023, 16:03 «Ридус»: тяга к сладостям во время болезни объясняется реакцией организма на стресс

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Во время болезни у некоторых появляется необъяснимая тяга к сладостям и жирной пище. Такие состояния объясняются реакцией организма на стресс, сообщил «Ридус».

Любые стрессы повышают выработку гормонов, на фоне этого повышается тяга к еде, которая помогает облегчить неприятные ощущения. Также тяга с сладкому появляется из-за особенностей работы иммунной системы — ей нужно больше энергии для борьбы с вирусами.

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Кроме того, вредная еда активизирует выработку дофамина и серотонина, которые очень важны для организма во время болезни.