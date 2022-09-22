«Ридус» посоветовал употреблять оливковое масло, чтобы быстрее прийти в форму | 360°

Здоровье 22 сентября 2022, 21:33 Поделиться Telegram

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Viber «Ридус» посоветовал употреблять оливковое масло, чтобы быстрее прийти в форму

Читать 360tv в

Во время занятий спортом важно не забывать следить за своим питанием. «Ридус» рассказал, какие продукты стоит употреблять, чтобы быстрее достичь поставленных целей.

По словам специалистов, для поддержания себя в форме стоит употреблять оливковое масло. Оно содержит в себе большое количество мононенасыщенных жиров, а также благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и работе мозга. Благодаря своим противовоспалительным свойствам оно уменьшает отеки, а также снимает боль после физических нагрузок.

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Кроме того, стоит разнообразить свой рацион киноа и яйцами. Они являются источником белка. К полезным продуктом относятся также маслины и лосось.

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