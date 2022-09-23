«Ридус»: оливковое масло полезно при занятиях спортом | 360°

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«Ридус»: оливковое масло полезно при занятиях спортом

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Оливковое масло поможет быстрее прийти в желаемую форму во время занятий спортом. Об этом сообщило издание «Ридус».

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По данным НСН, в этом продукте много мононенасыщенных жиров, а также он полезен для сердечно-сосудистой системы. Еще оливковое масло имеет противовоспалительный эффект. Это означает, что оно способно уменьшить болевые ощущения после тренировок.

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