«Ридус»: оливковое масло полезно при занятиях спортом | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber «Ридус»: оливковое масло полезно при занятиях спортом

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Оливковое масло поможет быстрее прийти в желаемую форму во время занятий спортом. Об этом сообщило издание «Ридус».

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По данным НСН, в этом продукте много мононенасыщенных жиров, а также он полезен для сердечно-сосудистой системы. Еще оливковое масло имеет противовоспалительный эффект. Это означает, что оно способно уменьшить болевые ощущения после тренировок.

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