12 апреля 2023, 15:34
«Ридус»: облегчить симптомы аллергии можно благодаря чесноку
С наступлением весны и периода цветения растений у многих людей обостряются аллергические реакции. О том, как облегчить симптомы недуга с помощью натуральных средств, сообщил сайт «Ридус».
Справиться с неприятными последствиями аллергии поможет трава белокопытник, которая в отличие от многих лекарственных препаратов не вызывает сонливости. Также уменьшить зуд и чихание помогут чеснок, эвкалиптовое масло и зеленый чай.
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Отмечается, что людям с аллергией необходимо проводить регулярную влажную уборку дома и носить солнцезащитные очки.
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