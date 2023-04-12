Здоровье 12 апреля 2023, 15:34 «Ридус»: облегчить симптомы аллергии можно благодаря чесноку

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С наступлением весны и периода цветения растений у многих людей обостряются аллергические реакции. О том, как облегчить симптомы недуга с помощью натуральных средств, сообщил сайт «Ридус».

Справиться с неприятными последствиями аллергии поможет трава белокопытник, которая в отличие от многих лекарственных препаратов не вызывает сонливости. Также уменьшить зуд и чихание помогут чеснок, эвкалиптовое масло и зеленый чай.

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Отмечается, что людям с аллергией необходимо проводить регулярную влажную уборку дома и носить солнцезащитные очки.