Здоровье 29 февраля 2024, 11:15 «Ридус»: частые запоры могут быть признаком болезни Паркинсона

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Частые запоры считаются одним из признаков болезни Паркинсона. Об этом изданию «Ридус» рассказала врач-невролог Московского медицинского университета имени Сеченова Элен Мхитарян.

Запоры, по ее словам, считаются специфическим признаком.

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«Это один из специфических, немоторных признаков заболевания», — сказала медик.

Ранее в благотворительной организации Parkinson’s UK заявили, что трудности при опорожнении кишечника могут считаться одним из первых симптомов болезни Паркинсона. В группу мышц, которые поражает болезнь, иногда входят мышцы живота и сфинктер.