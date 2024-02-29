29 февраля 2024, 11:15
«Ридус»: частые запоры могут быть признаком болезни Паркинсона
Частые запоры считаются одним из признаков болезни Паркинсона. Об этом изданию «Ридус» рассказала врач-невролог Московского медицинского университета имени Сеченова Элен Мхитарян.
Запоры, по ее словам, считаются специфическим признаком.
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«Это один из специфических, немоторных признаков заболевания», — сказала медик.
Ранее в благотворительной организации Parkinson’s UK заявили, что трудности при опорожнении кишечника могут считаться одним из первых симптомов болезни Паркинсона. В группу мышц, которые поражает болезнь, иногда входят мышцы живота и сфинктер.
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