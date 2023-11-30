Здоровье 30 ноября 2023, 17:33 Ridlife.ru: поездки в городском транспорте провоцируют повышение давления

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Водители и пассажиры городского транспорта нередко страдают повышенным давлением во время поездки и через час после нее. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на ridlife.ru.

Это связано с загазованность воздуха, а также с частицами пыли и других загрязнений вблизи загрязненных автострад.

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У людей в возрасте от 22 до 45 лет мерили давление до поездки, а потом во время и после нее. Повторные показатели были выше нормы.

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