Здоровье 26 декабря 2023, 17:46 Ридлайф.ру: здоровое сердце предотвратит потерю памяти

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Здоровье мозга тесно связано со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Правильно функционирующий орган предотвратит потерю памяти в будущем, сообщил сайт Ридлайф.ру.

Отмечается, что поддержать здоровье сердца и кровеносных сосудов помогут контроль за артериальным давлением и занятия аэробной физической активностью. Также для нормальной работы мозга необходимы регулярные прогулки.

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Во время тренировок в спортзале необходимо соблюдать осторожность, чтобы не получить травму головы. Даже легкое сотрясение мозга может спровоцировать в будущем деменцию, сообщили «Дни.ру».