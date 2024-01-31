31 января 2024, 15:06
Ридлайф.ру: врачи допустили, что болезнью Альцгеймера можно заразиться
Болезнь Альцгеймера всегда считалась следствием образа жизни или наследственным заболеванием, но ученым удалось установить пять пациентов, которые заразились этим недугом. Об этом сообщил Ридлайф.ру.
Исследователи выяснили, что в прошлом столетии у пяти пациентов в возрасте от 38 до 55 лет в крови обнаружили бета-амилоиды, указывающие на развитие болезни Альцгеймера. Как добавило Utro.ru, все они лечились с помощью гормона роста, и Альцгеймером их могли заразить через инъекцию.
Реклама
Однако уточняется, что болезнь Альцгеймера можно подхватить только при прямом контакте с патогенами крови, что случается крайне редко.
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама