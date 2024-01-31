Здоровье 31 января 2024, 15:06 Ридлайф.ру: врачи допустили, что болезнью Альцгеймера можно заразиться

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Болезнь Альцгеймера всегда считалась следствием образа жизни или наследственным заболеванием, но ученым удалось установить пять пациентов, которые заразились этим недугом. Об этом сообщил Ридлайф.ру.

Исследователи выяснили, что в прошлом столетии у пяти пациентов в возрасте от 38 до 55 лет в крови обнаружили бета-амилоиды, указывающие на развитие болезни Альцгеймера. Как добавило Utro.ru, все они лечились с помощью гормона роста, и Альцгеймером их могли заразить через инъекцию.

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Однако уточняется, что болезнь Альцгеймера можно подхватить только при прямом контакте с патогенами крови, что случается крайне редко.

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